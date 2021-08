Irregolare in Italia, mente alla Polizia sulla sua identità: espulsione in arrivo per un 51enne

È successo a Perugia, in zona Largo Porta Pesa, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fermato il cittadino extracomunitario classe 1970. Attraverso il sistema informatico delle banche dati Polizia, è emerso che il soggetto dichiarava false attestazioni sulla propria identità, che risultava irregolare sul territorio nazionale e con a carico precedenti di Polizia. L'uomo è stato così denunciato e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia al fine di rendere esecutiva la sua espulsione dal Paese.

