Fermato dalla polizia, getta dall'auto l'astuccio con la cocaina: arrestato un 30enne

L'operazione effettuata a Città di Castello: in tutto dieci le dosi da un grammo trovate in possesso dell'uomo, che aveva con sé anche mille euro in contanti

Un 30enne è stato arrestato dalla Polizia a Città di Castello per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo, un cittadino extracomunitario di origini albanesi, è stato fermato dagli agenti in un parcheggio e quando li ha visti avvicinarsi ha gettato dal finestrino un astuccio.

Il gesto non è però sfuggito ai poliziotti che lo hanno corsì recuperato trovandovi all'interno alcune dosi di cocaina. Scattata la perquisizione dell'auto, all'interno dell'abitacolo ne sono state rinvenute altre e altre due poi addosso all'uomo, che è stato perquisito e aveva con sé circa mille euro in banconote da 20 e 50

In tutto 10 le dosi da un grammo che erano pronte ad essere spacciate e per il 30enne è così scattato l'arresto, convalidato poi nell'udienza direttissima in cui il giudice ha dosposto la misura cautelare dell’obbligo di firma giornaliero in attesa di un’ulteriore udienza per l’applicazione della condanna.