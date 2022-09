SICCITA' RECORD Trasimeno, darsene senza acqua: gravi problemi per pescatori e traghetti. Scattano i lavori salva-Lago

Per fronteggiare la grave situazione di emergenza idrica ed un dissesto franoso causato da un incendio, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici e protezione civile ha finanziato tre interventi urgenti, che sono stati segnalati sul territorio regionale, per importo complessivo di circa 130mila euro. Un finanziamento di 50mila euro è stato assegnato all’Unione dei Comuni del Trasimeno, la quale ha rappresentato che a causa dell’attuale siccità il Lago Trasimeno ha fatto registrare livelli idrometrici eccezionalmente bassi, vale a dire circa 145 centimetri al di sotto dello zero idrometrico, ponendo quindi notevoli criticità per la navigazione sia per i natanti dei pescatori che per i mezzi di trasporto pubblici.

Per tali motivi - ha spiegato l’assessore - l’Unione dei Comuni del Trasimeno ha ritenuto necessario un intervento sull’imboccatura delle darsene dei pescatori di Sant’Arcangelo, San Feliciano, Torricella in quanto dotate di punti di sbarco del pescato nonché un intervento sulla cavana dotata di pompa carburante presso le darsene demaniali del Comune di Passignano sul Trasimeno al fine di poter garantire il rifornimento di carburante dei mezzi trasporto pubblico. Inoltre per la darsena dei pescatori del Comune di Panicarola risulta quasi completamente compromessa presentando la maggior parte di superficie interrata. ovvero la realizzazione dell’intervento per il ripristino dell’officiosità idraulica dell’accesso alle darsene attrezzate per lo sbarco del pescato ed altre attività produttive e per garantire il rifornimento di carburante dei mezzi di trasporto pubblico.