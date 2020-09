LA VIGNETTA di Giuseppe Pino Pellegrini | Mascherine e 5 in condotta: la soluzione è lo studente-palombaro

Caro studente occhio al ritorno in classe perchè se non ti mette bene la mascherina - anche se le indicazioni nazionali sono un po' in via di definizione -, se non rispetti alla lettera il distanziamento rischi non solo il contagio ma nell'ordine: 5 in condotta, interrogazioni punitive e sospensioni. E poi recuperare non sarà facile: a meno che tu non sia un esperto palombaro. Allora a quel punto, ben protetto, puoi avere qualche speranza. Buona Satira a Tutti|

