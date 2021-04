Covid, ritorna a scuola per tutti il 7 aprile? Coletto: "In Umbria fino alla prima media, poi monitoraggio dei dati e decisione sugli altri"

Si torna tutti a scuola il 7 aprile anche in Umbria dopo il decreto del Governo Draghi per il Post-Pasqua che prevede classi aperti anche per le medie e al 50 per cento in presenza negli istituti superiori? No. Al momento no. Poi, dopo un nuovo monitoraggio del comitato tecnico scientifico, sulla settimana post-pasqua è molto probabile la riapertura totale e con maggiori sicurezza. L'Umbria dunque continuerà, nonostante il Decreto Draghi che si dava scontato fosse applicato alla lettera, con la linea della massima prudenza, salvo cambiamenti dell'ultima ora o salvo la presidente Dontella Tesei smentisca il suo assessore e i pareri del nucleo epidemiologico umbro.

La conferma del non ritorno in classe per tutti il 7 aprile è arrivata in primis dall'assessore Luca Coletto nel corso della conferenza stampa settimanale sull'andamento della pandemia:"Per il momento tornano in presenza tutti gli studenti fino alla prima media. Poi dopo un nuovo monitoraggio con il nostro comitato tecnico scientifico decideremo, se i dati lo consentono, di applicare alla lettera il decreto Draghi che prevede lezioni in presenza anche per seconda e terza media e per le superiori almeno il 50 per cento degli studenti in aula e il restante in Dad. E' compito della Regione proteggere la salute di tutti i cittadini: non dimentichiamoci che abbiamo ancora il 43 per cento delle nostre terapie intensive occupato da pazienti Covid; un dato che ci conforta per alcuni versi visto che siamo passati da una media di 87 a 60, ma è ancora troppo alto; senza dimenticare le vittime quotidiane che siamo costretti a registrare".

Le parole di Coletto hanno sorpreso i giornalisti convinti di una apertura delle scuole sia per la scadenza del 6 aprile dell'ordinanza regionale che per l'impianto del nuovo decreto del Governo. Appoggio totale è arrivato dagli esponenti del Nucleo epidemiologico dell'Umbria, Marco Cristofani e Carla Bietta: "Bisogna costantemente monitorare l'andamento dell'epidemia perchè è vero che i dati stanno migliorando ma ci sono ancora criticità preoccupanti. Bisogna evitare quello che è successo a gennaio post-vacanze di Natale. Si fanno meno danni ad aprire dopo ma senza più chiudere che ad aprire e chiudere in continuazione".

Tra le criticità maggiori la forte presenza di variante brasiliana e inglese che si diffonde, seppur con scarsi sintomi, tra i giovani in età scolare; il ritorno a salire dei contagi nella fascia di età che va dagli 11 ai 18 anni (vedi grafico). "Dobbiamo tenere conto del monitoraggio - ha ribadito Coletto - che formato da molti grafici, varianti e voci: in caso contrario sarebbe inutile la presenza anche oggi dei nostri esperti epidemiologici. Vogliamo riaprire le scuole? Si ma in sicurezza e stiamo lavorando per farlo il prima possibile ma senza mettere a rischio nessuno".

Una decisione che comunque riscalderà gli animi - i comitato dei genitori sono da mesi sul piede di guerra contro la Regione - e alcuni presidi degli istituti hanno già inviato lettere e mail a casa degli studenti convinti che il 7 si riparte, come da decreto. Ora bisogna aspettare la conferma della Presidente Tesei.



