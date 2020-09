Usl Umbria 1: "Radiologia, stop temporaneo ai referti online". Calendario e numeri per le urgenze

Momentanea sospensione al servizio 'referti online' di Radiologia della Usl Umbria 1. A comunicarlo è la stessa azienda: "Per un importante aggiornamento del portale referti di Radiologia il 15 e il 16 settembre non sarà possibile consultare né scaricare direttamente on line. Gli assistiti che avessero necessità urgente di consultarli, potranno contattare il servizio di radiologia in cui hanno eseguito l'esame diagnostico, negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 19 e il sabato dalle ore 8 alle 13".

Di seguito i numeri da contattare:

Poliambulatorio Europa - Perugia: Senologia Tel. 075 5412670 e 075 5412668; Radiologia Tel. 075 5412924

Ospedale di Città di Castello: Senologia Tel. 075 8509624, Radiologia Tel. 075 8509239

Ospedale di Umbertide: Radiologia Tel. 075 9422209

Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino: Senologia Tel. 075 9270690, RadiologiaTel. 075 9270692

Ospedale Assisi: Radiologia Tel. 075 8139206

Ospedale Media Valle del Tevere: Radiologia Tel. 075 8880677

Ospedale Castiglione del Lago: RadiologiaTel. 075 9526230

Casa della Salute di Città della Pieve: Radiologia Tel. 0578 290817