Non più convenzionati, si tengono i ricettari: quattro medici segnalati dal Nas di Perugia

Quattro medici nei guai in Umbria, accusati di aver indebitamente utilizzato ricettari per prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Regionale. Non più convenzionati, sono stati infatti segnalati dai carabinieri del Nas di Perugia all’Asl di Terni, alla Direzione regionale di Sanità e all’Ordine dei Medici per aver omesso di restituire all’Asl i ricettari di cui erano in possesso, violando gli obblighi di legge.