Coronavirus, i sindacati "ascoltano" i propri iscritti in corsia: "Serve personale per garantire servizi extracovid"

I rappresentanti dei lavoratori della sanità della Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl dell’Umbria si sono incontrati virtualmente in assemblea online per fare il punto sulle difficoltà del settore che mai come oggi è sottoposto ad una pressione senza precedenti. E' emerso che serve una maggiore collaborazione-informazione e ci sono difficoltà nel reperire sia i dispositivi protettivi che garantire al centro per cento la separazione dei vari percorsi in chiave anti-contagio.

L'elemento che più preoccupa tra spazi covid è la necessità, data l'emergenza sanitaria in corso, di personale. Servono figure professionali aggiuntive per garantire la gestione delle altre patologie. Il dossier sarà di nuovo riproposto alla Regione e all'assessore Coletto con quest'ultimo si chiede un rapporto più stretto e all'insegna dell'ascolto rispetto agli incontri precedenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto, si apre la mobilitazione: “Dalla prossima settimana inizieremo una serie di presidi in tutte le strutture sanitarie della regione a partire da Spoleto, Terni e poi tutte le altre. Ma non escludiamo alcuna forma di mobilitazione, perché la situazione è arrivata ad un punto di non ritorno”.