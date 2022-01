Bambino lancia un palloncino con un messaggio dall'Olanda e tre giorni dopo "atterra" al Trasimeno. "Gli risponderò..."

C'è chi affida al mare un messaggio in bottiglia e chi invece si affida al vento per lanciare il proprio messaggio legato ad un palloncino. E qualche volta il messaggio arriva nelle mani di destinatari casuali che dopo lo stupure hanno l'obbligo di rispondere per chiudere il cerchio di questo straordinario viaggo. Ne sa qualcosa Mauro che questa mattina mentre er in sella alla sia bici Mtb stava percorrendo la ciclabile del Trasimeno e all’altezza del paese di San Feliciano si è accorto che a terra svolazzava un palloncino, mezzo sgonfio, con sopra delle scritte.

"La curiosità era tanta e quindi ho deciso di fermarmi e capire. Nel raccoglierlo mi accorgo che c’era un filo con attaccato un biglietto: era stato spedito tre giorni fa da un piccolo paese vicino ad Amsterdam. In 3 giorno ha percorso quasi 1500 km". Una storia dolcissima anche perchè il bimbo nel messaggio chiedeva di sapere dove fosse arrivato il suo palloncino lanciato nel giorno del suo compleanno. "Nel biglietto c'è anche l'indirizzo dell'abitazione del piccolo e quindi già da lunedì lo contatterò per fargli gli auguri del suo compleanno e raccontargli dove è arrivato il suo palloncino, sulle sponde del nostro Lago Trasimeno". Piccole storie che fanno bene al cuore e aiutano a volare lontano.