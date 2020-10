Covid, i dati dei contagi nelle Rsa e case di riposo dell'Umbria: 223 i contagi, la mappa regionale

La task-force sanitaria regionale sta monitorando in maniera giornaliera, effettuando tamponi settimanalmente, l'evolversi della pandemia all'interno di Rsa e case di riposo. Un monitoraggio che coinvolge non solo gli ospiti - le persone anziane e non auto-sufficienti - ma anche il personale medico, para medico e addetti alla mensa. Gli ospiti contagiati sono 159 in tutta l'Umbria, gli operatori Oos sono 69, 3 infermieri e 2 medici. In totale sono 223, 27 i ricoverati e due i decessi con patologie pregresse. La situazione più difficile si registra nel perugino: Residenza Fontenuovo sono 50 gli anziani contagiati, Casa San Giuseppe a Monteluce sono 33. Residenza Protetta Seppilli 16. La maggior parte di loro sono asintomatici o con scarsi sintomi, tutti sono seguiti nel loro percorso di salute.



Di seguito tutta la tabella regionale