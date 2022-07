Brucia mezza provincia di Perugia: fiamme distruggono campi e boschi. Piromani, caldo record e comportamenti sbagliati: mix letale

Una giornata molto difficile sul fronte degli incendi che stanno divampando in gran parte della provincia di Perugia, con tanto di squadre dei Vigili del Fuoco e mezzi speciali schierati per arginare le fiamme. Attualmente le squadre sono impegnate a Uncinano, Spoleto, dove è presente il DOS, due mezzi aerei e due squadre a terra, a Pitigliano, zona città di castello, dove sta operando un elicottero oltre tre squadre a terra. Incendio importante anche a Nocera umbra dove le fiamme sono partite da alcune sterpaglie e ora stanno divorando un campo di grano. Situazione risolta sempre per sterpaglie a Magione e nel comune di Cascia.

Brucia dal tardo pomeriggio anche una zona di montagna a Santa Maria Tiberina dove stanno intervenendo 2 squadre, a Massa martana a fuoco una parte di bosco. Si tratta, secondo quanto appreso da Perugiatoday.it, di incendi per gran parte dolosi, volutamente appiccati e quindi ci saranno indagini in corso, altri invece sono frutto di comportamenti sbagliati in questa stagione con temperature sopra i 35 gradi.