Ponte di Ognissanti, la divina Monica Bellucci festeggia in Umbria. Pranzo al Castello dei Sorci, la sua seconda famiglia (le foto)

Non ha mai rinnegato le sue radici e soprattutto, in tutti questi anni di straordinario successo, quando ha potuto è tornata nel suo Altotevere per stare insieme alla famiglia e agli amici di sempre. La divina Monica Bellucci sta trascorrendo il ponte di Ognissanti a casa sua ed ha anche festeggiato la domenica in uno dei suoi luoghi preferiti: il Castello dei Sorci di Anghiari - gestito dalla storica famiglia tifernate Barelli - che per Monica è da sempre una seconda amiglia. La star del cinema icona della bellezza Made in Italy non e’ certo passata inosservata. "Quando arriva Monica si sa è sempre una bellissima sorpresa, anche perché lei arriva sempre all’improvviso. Ma stavolta è stata Monica ad essere sorpresa, da ciò che ha trovato nel suo caro Castello di Sorci": ha ammesso Veronica Barelli.

Infatti come ha varcato l’ingresso del cortile, la corte interna del 1100, una cascata di ragnatele ha avvolto il suo sguardo, sorridente e vivace come sempre. Del resto quale altra atmosfera ci si può aspettare il giorno di Halloween in un castello medievale?! Divertitissimi, tutti i membri della famiglia Bellucci, sempre numerosi e festosi, si sono accomodati al solito tavolo, imbandito con le intramontabili tagliatelle, arrosti e contorni e il proverbiale torcolo e vin santo. L’ultima volta di Monica Bellucci al Castello di Sorci risale alle vacanze di Natale del 2019 quando si presentò bella più che mai con un nuovo taglio di capelli. Ed ora eccola di nuovo ancora lì nel luogo del cuore.