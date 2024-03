Umbria, rissa tra detenuti in carcere: due poliziotti in ospedale

Ancora violenza in carcere, ancora una denuncia del Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. È successo a Terni, nella casa circondariale di Sabbione. "Nella mattinata di sabato 2 marzo - scrive Fabrizio Bonino - è scoppiata una violenta lite tra detenuti nel piano terra della Media sicurezza, per questioni ancora sconosciute". E ancora: "A farne le spese sono stati i due poliziotti intervenuti a tentare di sedare la rissa, entrambi accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Terni. Per uno dei due, che ha battuto violentemente la testa, è dovuto intervenire il 118".