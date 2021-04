Vaccini, i dati nazionali e ufficiali del Commissario straordinario: Umbria sorpassa il Veneto, ed è prima in classifica

La dashboard sui vaccini, redatta dal Commissario straordinario Covid19, al 18 aprile indica l'Umbria come la regione che ha somministrato più vaccini rispetto a quelli ricevuti dal Governo nazionale. Un importante scatto in avanti dopo giornate a colpi da 7500 somministrazioni ogni 24 ore. La classifica nazionale premia l'Umbria con una percentuale veramente alta: 91.6% che tradotto in cifre vuol dire: 235.014 dosi somministrate a fronte di quelle ricevute pari a 256.465. Sorpassato anche il Veneto che si attesta ad una percentuale intorno al 91,4% (1.289.815 dosi somministrate su 1.411.840). Emilia Romagna 89,9%, Toscana 87,8%, Marche 88,2%, Lazio 87%. Secondo la dashboard nazionale in Umbria sono stati vaccinati le seguenti categorie: Operatori Sanitari e Sociosanitari 47.251, Personale non sanitario 7.465, Ospiti Strutture Residenziali 8.816, Over 80 93.140, Forze Armate 3.480, Personale Scolastico 19.386, altri (persone fragili, accompagnatori e 70enni) 55.476. FONTE: Report Vaccini Anti COVID-19