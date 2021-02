Liquami inquinanti sversati nel torrente Genna: denunciato un allevatore di suini

Lo sversamento di liquami nel torrente Genna rischia di costare caro a un cinquantenne, denunciato dai carabinieri forestali di Marsciano per attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del d.lgs 152/2006), reato punito con l’arresto da 3 mesi a un anno o l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

L'operazione è scattata dopo una segnalazione arrivata in orario serale alla centrale operativa 1515, che denunciava un presunto sversamento in un fosso nella frazionemarscianese di Olmeto. Subito entrati in azione, i militari sono giunti sul posto constatando un forte odore di liquami proveniente in una zona con folta vegetazione. Nonostante le difficoltà dovute all’orario e alla vegetazione i carabinieri, seguendo il flusso schiumoso e maleodorante, sono così riusciti a risalire allo scarico in pvc. A quel punto sono stati chiamati i tecnici reperibili di Arpa-Umbria che intorno alla mezzanotte, assistiti dai militari e con la presenza dei responsabili, hanno effettuato i rilievi e i campionamenti necessari a individuare il proprietario del fondo ove era ubicata la conduttura.

Nei giorni seguenti sono state poi sentite numerose persone presenti nella zona insieme a Comitati di quartiere che hanno confermato la presenza di cattivi odori nei giorni precedenti all’intervento dei Carabinieri Forestali. E dopo le analisi dei tecnici Arpa Umbria, che riscontravano valori alti di inquinanti da ricondurre a liquami da reflui zootecnici, i carabinieri sono così riusciti a individuare e a denunciare l'uomo, un 50enne responsabile titolare di un'azienda suinicola.