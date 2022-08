Umbria, “Vieni che papà ti fa provare la polvere magica”: ragazzino trovato positivo alla cocaina

Il referto medico è dello scorso primo luglio e lascia poco spazio ai dubbi: positivo alla cocaina. La denuncia porta la data del primo agosto, ed è stata presentata dalla madre del ragazzino ai carabinieri perché a far assumere la droga al tredicenne sarebbe stato il padre.

I fatti si sarebbero svolti lo scorso 27 giugno durante un periodo di vacanza al mare tra il padre ed il bambino. A raccontare come sarebbero andate le cose è stato il ragazzino una volta tornato a casa. Alla madre avrebbe detto che “avendo trovato il padre intento ad assumere la sostanza (cocaina, ndr) si sarebbe sentito dire: Vieni che papà ti fa provare la polvere magica”.

Questo il contesto in cui la vicenda sarebbe maturata, poi scaturita nella denuncia presentata dalla donna – assistita dagli avvocati Giacomo Marini (foto) e Federico Favilla del foro di Roma – ai carabinieri di Terni.

Prima della denuncia, il ragazzino è stato sottoposto “ad analisi specifiche per accertare l’effettiva assunzione. “Dal referto del primo luglio - è specificato nella denuncia - emerge come il minore (...) fosse effettivamente positivo alla cocaina”. Ai carabinieri la madre del tredicenne – all’epoca dei fatti non ancora compiuti - ha aggiunto “di non avere mai assunto sostanze stupefacenti” né di “avere mai visto il marito” utilizzare sostanze che “mai sono state presenti in casa”, pur essendo noti i precedenti dell'uomo. Che a gennaio era stato allontanato dalla casa famigliare dal tribunale di Terni per una serie di episodi e che per quegli stessi episodi nelle scorse settimane è stato condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi di reclusione.

Ora spetta ai militari dell’Arma verificare come siano andate effettivamente le cose e se davvero il padre abbia volontariamente spinto il figlio ad assumere sostanze stupefacenti.