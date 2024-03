Diabete 1 sui bambini, in Umbria la sperimentazione di un nuovo protocollo: benefici per le famiglie e rinnovate speranze

Marco (nome di fantasia), ricoverato nel reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Terni diretto dalla Dottoressa Federica Celi, nei giorni scorsi è stato il primo. E a lui, in tutta la regione, presto si aggiungeranno altri bambini e ragazzi. Sono coloro che andranno a rappresentare l’inizio dell’attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso dicembre dalle Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni e dall’INPS, con il fondamentale impegno della Regione Umbria e dell’Associazione per l’aiuto ai Giovani con Diabete (AGD Umbria), che ha come finalità la semplificazione delle procedure per consentire alle famiglie di quanti hanno a che fare con il Diabete di tipo 1 di accedere automaticamente alle svariate agevolazioni quando si presenta questa patologia cronica.

Da pochi giorni, dunque, l’Umbria può vantare tale grande primato in Italia, grazie alla continua e costante collaborazione tra tutti gli stakeholders che gravitano intorno a questa patologia che affligge centinaia di bambini e giovani. I benefici che si traggono da questa nuova modalità di procedura sono notevoli, primo fra tutti, il non dover più sottoporre i bambini a visite aggiuntive e revisioni assurde, semplificando così la vita delle famiglie dei pazienti affetti appunto da Diabete di tipo 1, che devono già destreggiarsi con una patologia di difficile gestione.

IL CONVEGNO SU RICERCA E POTENZIALE CURA - L'AGD Umbria ha deciso di organizzare domenica 7 aprile, con inizio alle ore 9, all’Hotel Giò di Perugia, un congresso dal titolo “Diabete di Tipo 1 – Ricerca e Tecnologia, l’ultimo miglio verso la guarigione?”. L’evento vanterà un parterre di relatori di caratura internazionale in ambito medico e scientifico, che canalizzeranno l’attenzione dei presenti sul rapporto appunto tra Diabete di tipo 1, nuove tecnologie e ricerca scientifica. Tra questi il Professore Valentino Cherubini, Presidente della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e il Professore Lorenzo Piemonti, Direttore del Diabetes Research Institute (DRI) di Milano.

A moderare l’incontro il Dottore Stefano Bartoli, Direttore della Struttura Complessa di Psicologia dell’Azienda Ospedaliera di Terni, e la Professoressa Maria Teresa Pallotta, ricercatrice del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia nonché collega della compianta Professoressa Ursula Grohmann, che tanto ha collaborato con l’associazione e a cui viene dedicato il congresso a due anni dalla scomparsa.