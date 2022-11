MALTEMPO | La Protezione Civile dirama l'allerta di pericolo per il 22 novembre: accumuli di pioggia fino a 40/50 mm

Il Centro Regionale di Protezione Civile dell’Umbria ha diramato, per martedì 22 novembre 2022, la nota ufficiale nella quale si prevede allerta regionale codice giallo per rischio idrogeologico, idraulico e temporali su tutti i settori regionali. L'allerta è relativa alle previsioni meteo collegate alla perturbazione nord atlantica in arrivo sull'Italia che sta coinvolgendo l'Umbria già da oggi pomeriggio con piogge consistenti in estensione a tutto il territorio regionale entro la nottata.

"Domattina martedì 22 novembre ancora piogge - si legge sulla pagina Fb di Umbria Meteo - che si attenueranno dalla seconda parte della mattinata per poi cessare nel primo pomeriggio su gran parte della regione con residue precipitazioni in Appennino che andranno anch'esse diminuendo in serata fino a cessare durante la prima mattinata di mercoledì 23 novembre. I quantitativi attesi sono simili a quelli della passata perturbazione, quindi staremo in un range compreso tra 15/20 mm e 40/50 mm. La neve cadrà inizialmente a quote medio alte, oltre i 1800/2000 metri di quota, per poi calare fin sui 1200/1400 metri nel pomeriggio di domani martedì 22 novembre"