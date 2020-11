L'ex Procuratore Cardella vigilerà sugli appalti sulla ricostruzione: anche da 'pensionato' in prima linea contro la mafia

Una pensione ricca di impegni per tutelare il suo Paese e mettere ancora in moto la sua grande esperienza anti-mafia. Oltre alla guida della Fondazione umbra anti-usura, il procuratore perugino d'adozione Fausto Cardella - già procuratore generale presso la Corte di Appello di Perugia - entra a far parte, a titolo gratuito, della struttura commissariale per la ricostruzione post sisma in qualità di supervisore del sistema di controlli messi in atto per ciò che riguarda la legalità dei cantieri e delle ditte che vi operano.

L'annuncio è stato dato direttamente dal commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini. "Sono in fase di attivazione i protocolli di legalità per i controlli sui cantieri, per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità e del lavoro nero. Il coordinamento del lavoro di implementazione dei protocolli e di monitoraggio è stato affidato al procuratore Cardella".