Che tempo farà per tutta la settimana? Umbria Meteo annuncia una piccola tregua e qualche temporale: ma poi ritorna il super-caldo

"Oggi una debole instabilità atmosferica pomeridiana sulle regioni centrali, specie a ridosso dei rilievi montuosi. Sull'Umbria avremo qualche locale rovescio e/o temporale, sia oggi pomeriggio che domani pomeriggio mercoledì 27 luglio": la previsione porta la firma di Umbria Meteo che sta analizzando il meteo sull'Umbria per tutta la settimane di fine luglio. Un po' di pioggia e temperature pià basse di qualche grado sono la speranza di molti alle prese con siccità e caldo esasperato. Ma non sarà niente di risolutivo. "Nulla di particolare ma la maggiore presenza di nubi ridurrà il soleggiamento e la salita delle temperature massime che risulteranno qualche grado inferiori ai giorni scorsi. Nelle aree più direttamente colpite da temporali, possibili anche di forte intensità, le temperature caleranno un po' di più, in generale comunque si manterranno ben sopra le medie del periodo e l'aumento di umidità manterrà elevata la sensazione di caldo. La debole instabilità, dopo un'attenuazione tra giovedì 28 e venerdì 29 luglio, la ritroveremo anche durante il prossimo fine settimana". Secono Umbria Meteo "i modelli iniziamo a concordare su di una risalita delle temperature con valori prossimi agli attuali a partire da metà della prossima settimana".