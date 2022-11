Maltempo in arrivo, Ghisu (3bmeteo.com) : Fine settimana tra nebbia, rovesci e calo delle temperature: ecco le aree più a rischio

"Condizioni meteo di nuovo in rapido peggioramento tra venerdì e sabato sull'Umbria, complice il transito di correnti Nord atlantiche che porteranno piogge tra il debole e moderato". La previsione porta la firma di Stefano Ghisu meteorologo di 3bmeteo.com, - partner del nostro gruppo editoriale Citynews.it -in vista di una nuova perturbazione che colpire tutta l'Umbria nelle prossime ore. Nel dettaglio, venerdì 25 novembre sulla regione sarà caratterizzato al mattino dalla presenza di nubi basse diffuse e locali banchi di nebbia sui fondovalle di Perugino e Orvietano.

"Nella tarda serata previste prime piogge su Trasimeno, Perugino, Orvietano e Ternano. Precipitazioni in prevalenza deboli che interesseranno tutta la regione nel corso della notte; segue un rapido miglioramento con graduali schiarite, salvo variabilità che insisterà in giornata sulle aree appenniniche Umbro-Marchigiane, associata a rovesci sparsi. Clima autunnale, con temperature massime in pianura entro 13-15°C e venti in rinforzo da N-NE". La tregua è prevista per la giornata di domenica: clima stabile e in prevalenza soleggiata su tutto il territorio, con temperature in calo nella fase diurnia".