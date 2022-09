Maltempo, Umbria sotto-osservazione per 36 ore. "Accumuli anche oltre 50mm". Ecco quando tornerà il sole

Toscana e Umbria ancora una volta sono le regioni più colpite dal maltempo e anche nelle prossime 36 ore le previsioni non sono buone: previsto un deciso peggioramento. "Nelle prossime ore entreremo in una fase instabile/perturbata che interesserà in maniera più generalizzata la nostra regione fino alla giornata di sabato 1° settembre anche se le precipitazioni più frequenti ed abbondanti le avremo tra il pomerigio giovedì 29 e domani venerdì 30 settembre": hanno spiegato gli esperti di Umbria Meteo che stanno monitorando la perturbazione.

"L'evoluzione del sistema depressionario e quindi la rotazione delle correnti non sarà molto veloce, quindi assisteremo ancora alla formazione di "treni" di cumulonembi con rovesci di pioggia anche forti che potrebbero insistere nelle stesse zone anche per più ore con acculi significativi, anche sopra i 50 mm. In aggiunta, domani venerdì 30 settembre, avremo anche un ramo della corrente a getto sopra l'Umbria che favorirà ancor più la cumulogenesi e la formazione di cumulonembi con rovesci e temporali che potranno insistere nella stessa zona". La situazione dovrebbe mutare su tutto il territorio dell'Umbria da sabato prossimo in maniera graduale e poi decisamente meglio con prevalenza di sole con temperature massime comprese tra 20°C e 26°C domenica 2 ottobre.