Scatta la pre-apertura della caccia super-tecnologica: ecco l'App per segnalare le tortore. Lo stop una volta raggiunto il limite di catture

I cacciatori che domani - 1 settembre - vorranno effettuare la pre-apertura riservata solo alla caccia alla tortora possono scaricare da oggi l’applicazione fortemente voluta dell’Assessore regionale alle politiche venatorie, Roberto Morroni, per segnalare in tempo reale le catture: le normative europee e la legislazione nazionale limitano fortemente il numero di capi che è possibile abbattere.

La Regione Umbria in quest’ottica ha messo a punto tramite la propria società in house PuntoZero un sistema di monitoraggio in grado di assicurare il rispetto delle direttive comunitarie in materia a salvaguardia dei cacciatori e dell’ente regionale. L’applicazione web consente di monitorare gli abbattimenti in tempo reale (massimo 2971 capi) e consente ai cacciatori di registrare il numero dei capi abbattuti (massimo 5). I cacciatori dovranno sospendere la battuta appena raggiunto il limite visualizzabile dalla App oppure ricevuta la notifica di soglia raggiunta.

L’applicazione è disponibile al link: https://abbattimenti.regione.umbria.it, e si inserisce nel percorso di digitalizzazione dei servizi dedicati ad ATC (Ambito Territoriale di Caccia) e cacciatori intrapreso dalla Regione Umbria, al fine di raccogliere sempre più tempestivamente, con la massima copertura e dettaglio, i dati dell’attività venatoria.

Tutti i cacciatori abilitati possono accedere al portale inserendo il numero del proprio tesserino, il numero di cellulare e la password che gli sarà stata consegnata dalla propria associazione di riferimento. Gli organi di controllo devono autenticarsi con il loro codice e la password generata da PuntoZero.

"La Società PuntoZero - si legge - inoltre invita a non effettuare prove di inserimento nell'applicativo web per la caccia in preapertura alla tortora selvatica in Umbria. L'applicativo web è un'estensione del tesserino di caccia e, pertanto, segnare capi abbattuti prima delle ore 6.15 del giorno 1° settembre 2022 è come avere compilato il tesserino venatorio con tutte le conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa".