Controlli sui treni: multato e denunciato perchè non si vuole mettere la mascherina

Continuano i controlli da parte del compartimento di Polizia Ferroviaria per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo: sono stati identificati ben1769 identificati, 3 persone denunciate a piede libero, 221 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 85 treni scortati, 16 pattuglie automontate. Questo il bilancio dell’attività della scorsa settimana.



La PolFer ha denunciato per interruzione di Pubblico Servizio, un 70enne italiano che mentre viaggiava a bordo di un treno regionale diretto a Teramo, è stato trovato dal capo treno senza biglietto e sprovvisto della mascherina. L’uomo, che si è rifiutato di acquistare il biglietto come di indossare la mascherina, non è neanche sceso dal treno, cosi come previsto dal regolamento, facendo maturare al regionale 14 minuti di ritardo. Rintracciato dagli agenti della PolFer, oltre al reato contestato, è stato anche sanzionato in base all’attuale normativa anti – COVID 19.

