No al lockdown | Terni protesta e scende in piazza in 800, a Perugia pochi e senza organizzazione

Più rabbia sui social che sulle piazze. Almeno per adesso. Se molte piazze d'Italia sono esplose, anche in maniera violenta, contro il semi-lockdown imposto fino al 24 novembre dal Governo Conte, in Umbria c'è stata poca voglia di scendere in piazza e protestare per questo giro di vite su attivita commerciali e tempo libero dei cittadini. A Perugia gravi problemi di organizzazione: in piazza italia un centinaio di persone si erano radunate dopo il tam-tam su facebook ma si è fatto poco e niente.

Nessuno ha preso in mano le redini della manifestazione. Poche persone e mal organizzate. Mentre è andata meglio a Terni dove la Questura ha ammesso che c'erano più 800 cittadini che hanno protestato ma rispettando sia le norme anti-contagio che il livello di civiltà della protesta. Presenti, in gran numero, gli imprenditori che temono di dover chiudere la propria attività o negozio. Di altre proteste spontanee non si ha conoscenza nel perugino. Mentre si stanno mettendo in moto le associazioni di categorie: dal mondo agricolo a quello dei locali pubblici e artigiani.

A TERNI - Lo slogan più urlato è stato: “Così muoiono le attività commerciali”. Il presidio si è svolto in modo totalmente pacifico. "Libertà, libertà" più volte è stato intonato questo coro nel corso della serata. I presenti si sono poi spostati verso corso Tacito e poi ancora sotto palazzo Spada, dove è stato anche cantato l'inno di Mameli. Diversi gli interventi di alcuni tra i partecipanti che hanno manifestato il proprio dissenso per le decisioni adottate.