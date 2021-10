Speciale Meteo in Umbria in collaborazione con 3Bmeteo: ecco che tempo farà per il Ponte di Ognisanti

Due perturbazione atlantiche si stanno riversando sull'Umbria ad inizio di novembre, andando a colpire soprattutto il ponte di Ognisanti. Le previsioni sono state elaborate da 3bmeteo - sito che collabora con Citynews - e portano la firma dell'esperto meteo Edoardo Ferrara: la porta atlantica si è aperta e due perturbazioni sono pronte a far ingresso da Ovest: la prima tra domenica e lunedì che si articolerà con la fase prefrontale nella giornata di domenica quando le piogge saranno deboli e si concentreranno prevalentemente in serata, mentre domenica è atteso il passaggio del fronte freddo con precipitazioni anche abbondanti. La seconda perturbazione è attesa nella giornata di mercoledì 3 e sarà più rapida ma i fenomeni potranno presentarsi anche a carattere temporalesco. Le temperature sono previste in calo, in particolare nei valori massimi. Da lunedì sera venti rafficati da Sud-Ovest.

METEO PERUGIA

"Su Perugia questo weekend si osserverà un peggioramento delle condizioni meteo per l’arrivo di una perturbazione. Tra sabato e domenica è previsto un deciso aumento della nuvolosità con le prime pioviggini in serata, in intensificazione nella giornata di lunedì per il passaggio del fronte freddo. Temporaneo miglioramento nella giornata di martedì 2 dove tornerà a splendere il sole. Ma sarà solo una breve pausa perché già mercoledì 3 è attesa una nuova perturbazione che porterà nuove piogge anche abbondanti. Temperature in calo, soprattutto nei valori massimi".