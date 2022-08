Umbria, una colonna di luci in cielo avvistata da migliaia di cittadini: nessun ufo, nessun mistero... ecco perchè

Dalle nove di questa sera abbiamo ricevuto molte chiamate e messaggi di nostri lettori perugini che hanno visto in cielo, in maniera distinta, una fila i luci che si muovevano in maniera sincronizzata; palle sferiche luminosissime. In molti le hanno paragonate alle strani luci del Messico che negli anni passati erano state studiate e catalogate come oggetti non identificati e la natura sconosciuta. Anche stavolta percò c'è una spiegazione logica ad un fenomeno, quello di stasera, certamente anomalo e raro. Come confermato da Meteo Perugia e da Passione Astronomia si tratta del passaggio in ordibita dei satelliti commerciali Starlink - utilizzati per internt satellitare bana larga a bassa latenza) del miliardario americano Elon Musk. Stavolta nessun mistero o nessuna ipotesi di Ufo.