Meteo Umbria | Weekend inizialmente mite, poi freddo in arrivo dalla Russia e temperature in brusco calo

di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com

Un vasto campo anticiclonico si sta espandendo dall’Atlantico all’Europa centro-occidentale, cercando di spingersi fino al Mediterraneo centrale e all’Italia. Riuscirà solo in parte a raggiungere l’obiettivo e lo farà dando vita ad un sabato soleggiato e mite sull’Umbria con temperature diurne fino a 14/16°C, salvo nebbie e nubi basse fino al mattino su pianure e fondovalle.

Da domenica però lo scenario muterà gradualmente e dall’Europa orientale affluiranno correnti fredde che determineranno un calo delle temperature, con minime intorno a 0/1°C e massime non oltre i 4°C sulla provincia di Perugia, 10°C su quella di Terni. Con l’inizio della prossima settimana l’afflusso freddo orientale si intensificherà e le temperature caleranno ancora sulla nostra regione. Lunedì sarà una giornata stabile e soleggiata ma fredda, con minime anche leggermente sotto zero e massime che spazieranno dai 2°C della zona di Perugia agli 8°C di quella di Terni. Martedì ancora qualche grado in meno con minime fino a -2°C sul Perugino, in un contesto comunque generalmente soleggiato.