La Lega Perugia in delegazione al Comando dell'Arma: "Passa la nostra proposta del 5 per mille alle forze dell’ordine"

Una delegazione della Lega di Perugia ha incontrato il comandante provinciale dei carabinieri Stefano Romano per esprimere soddisfazione per la grande operazione antidroga che ha portato al sequestro di molti chili di droga destinati al mercato del capoluogo. La delegazione era formata dal commissario della sezione di Perugia Simone Pillon, l’assessore del Comune di Perugia Luca Merli, il capogruppo Lega Lorenzo Mattioni e il responsabile organizzativo della Lega provinciale Marco Santantonio.

“Abbiamo espresso al comandante la vicinanza delle istituzioni all’Arma dei carabinieri – spiegano i leghisti - ricordando tra l’altro che proprio questa settimana al Senato è passata la proposta di legge della Lega, in prima lettura, che prevede la possibilità per i cittadini di destinare il 5 per mille alle forze dell’ordine, quindi anche all’Arma dei carabinieri. Abbiamo ribadito la vicinanza della Lega alle forze di pubblica sicurezza che garantiscono che i nostri cittadini possano vivere in tranquillità. A Perugia è stato fatto moltissimo grazie al lavoro quotidiano sia dell’assessore Merli che delle forze dell’ordine, che si stanno impegnando per migliorare una situazione molto difficile che abbiamo trovato nel momento del nostro insediamento”.