Umbria, bollettino Covid: il virus torna a rallentare e netto calo anche dei ricoveri

Tornano sotto 200 i ricoverati Covid e meno di 10 mila gli attualmente positivi: dati che dimostrano un netto calo rispetto ai picchi - sempre sotto controllo - di luglio e giugno dove si erano toccati i 23 mila 875 casi di attuali positivi in Umbria. Negli ospedali: sono 195 pazienti, 13 in meno di sabato e meno 11 per cento su base settimanale; scendono nettamente anche i ricoverati in rianimazioni (3). Resta comunque alto i morti: nove in 24 ore, ma mancano dati età, patologie pregresse e altri elementi per capire se sono morti da Covid o con il Covid. Oggi sono 372 nuovi positivi, 1.834 guariti, gli attualmente positivi sono 8.968. Il tasso di positività rispetto ai tamponi elaborati è del 15,59 per cento.