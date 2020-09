Fermato giro di spaccio: arrestati 10 corrieri della droga, sequestrati 16 chili

Colpo grosso dei Carabinieri di Assisi che, dopo una lunga indagine, sono riusciti ad arrestare 10 corrieri della droga e sei capi-organizzazione di un clan con sede tra Perugia-Roma che gestivano il traffico di marijuana. Complessivamente l'operazione anti-droga ha portato al sequestro di 16 chili di "erba": in due occasioni i corrieri fermati avevano un carico vicino ai 4 chili. Gli investigatori dell’Arma hanno intercettato i "rifornimenti" monitorando soggetti sospetti che da Roma e da altre città italiane ed estere si muovevano in direzione Umbria con mezzi pubblici per non destare sorpresi. Lo stupefacente era sempre confezionato in involucri di cellophane da 500-1000 grammi ciascuno, occultati all’interno di trolley, zaini, borse da donna o scatole di scarpe e spesso con all’interno polvere di caffè per eludere eventuali controlli posti in essere dalle unità cinofile.



