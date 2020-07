Anziano avvolto dalle fiamme: è gravissimo, i medici lottano per salvargli la vita

Un uomo 84enne ricoverato in gravi condizioni a Perugia, dove è stato trasportato dopo essere stato avvolto dalle fiamme nel pomeriggio di oggi (venerdì 31 luglio) nella zona industriale di Ponte Felcino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo, come riferisce il personale del 118 intervenuto per il primo soccorso, era intento a svolgere alcune attività ma restano ancora da accertare cosa abbia portato i suoi vestiti a prendere fuoco. Ora in cura presso il Santa Maria della Misericordia con ustioni per oltre il 40% della superficie cutanea, non appena stabilizzato verrà trasferito al Centro Grandi Ustionati di Cesena.