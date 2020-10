E45, fermato camionista con tasso alcolemico superiore a 4. Ricoverato in Ospedale

Dopo aver pranzo ha provato a rimettersi alla guida del suo camion e riprendere la superstrada e45 in direzione Perugia. Per fortuna è stato fermato prima dato che era completamente ubriaco. Sul piazzale del ristorante, seppur in uno stato psico-fisico drammatico, aveva provato a far manovra ed aveva abbattuto un muretto. Da li sono scattati i controlli dei carabinieri della Stazione di Acquasparta.

Dai primi accertamenti i militari hanno rilevato che il conducente del mezzo, un 50enne bielorusso, era in stato di grave alterazione psicofisica per questo lo hanno accompagnato presso l’Ospedale civile "Santa Maria" di Terni per l’accertamento alcolemico tramite prelievo del sangue. I medici hanno rilevato un tasso alcolemico pari a 4,03 g/L. Un dato record e a livello sanitario pericolosissimo. Infatti, lo hanno ricoverato poiché a rischio di coma etilico. I militari lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica ed hanno proceduto al ritiro della patente di guida.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.