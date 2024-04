Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per rischio temporali e rischio vento in diverse zone dell'Umbria per la giornata di Pasquetta, lunedì 1 aprile.

Ecco le previsioni meteo per lunedì 1 e martedì 2 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 31 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "flusso mite e umido meridionale sulla nostra penisola con le regioni meridionali interessate da alta pressione e tempo stabile e quelle settentrionali che invece si trovano sul fianco occidentale del promontorio di alta pressione e pertanto interessate da condizioni di instabilità atmosferica. La situazione è prevista sbloccarsi nel corso della giornata di lunedì quando il cedimento dell'alta pressione favorirà il transito verso levante dell'area di bassa pressione".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 1 aprile "velato al mattino con nuvolosità in rapido aumento da fine mattinata fino a cielo coperto; nel pomeriggio precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio. Venti: moderati sud occidentali in attenuazione dal pomeriggio. Temperature: minime in aumento, massime in calo".

Martedì 2 aprile "parzialmente nuvoloso al mattino con possibili residui rovesci sparsi in rapido esaurimento; poco nuvoloso nel pomeriggio. Venti: tra deboli e moderati occidentali o sud occidentali in attenuazione nel pomeriggio. Temperature: minime in sensibile calo, massime stazionarie".