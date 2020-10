Umbria, ospedali aperti anche domenica: obiettivo recuperare le prestazioni sospese

Il piano individuato dalla Regione per il recupero delle prestazioni sanitarie sospese durante il lockdown sta andando avanti con le aperture festive degli ambulatori e degli ospedali. Anche domenica 4 ottobre, infatti, molti presidi della Usl Umbria 1 saranno aperti per poter accogliere i pazienti, già contattati per un appuntamento, per poter effettuare esami di diversa natura.

A Castiglione del Lago dalle 10 alle 13 sarà possibile effettuare le ecografie. A Perugia, saranno aperti gli ambulatori di piazzale Europa dalle 8.30 alle 13 per le ecografie, le visite di otorino, le visite cardiologiche, le visite neurologiche e le endoscopie. Città di Castello dalle 7.30 alle 19.30 verranno effettuate le risonanze magnetiche mentre ad Umbertide dalle 8 alle 13 saranno recuperate le Moc (mineralometria ossea computerizzata). All’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino dalle 9 alle 19 ci saranno le risonanze magnetiche mentre dalle 8 alle 13 gli screening di Senologia.