Tragedia all'Ospedale di Pantalla, operatore sanitario trovato privo di vita nel bagno dello spogliatoio

Lo hanno trovato privo di vita all'interno di un bagno dello spogliatoio riservato agli operatori sanitari dell'Ospedale della Media Valle del Tevere a Pantalla di Todi. Non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi per rianimarlo effettuati dal personale intervenuto dopo la drammatica segnalazione. La salma dell'uomo, dipendente dell’Usl Umbria 1, è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali controlli sulle cause della morte. Sono intervenute sul posto le forze dell’ordine che hanno ascoltato personale e raccolto elementi sulla scena del decesso. Si esclude la morte causata da terzi e con atti violenti o traumatici.