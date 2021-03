I vigili del fuoco di Orvieto sono intervenuti sul posto per soccorrerlo, ma non c'è stato nulla da fare

E' morto il 44enne scivoltato in una scarpata nei pressi del fiume Peglia a Orvieto, in località Bardano, nel pomeriggio di mercoledì 24 marzo. I vigili del fuoco di Orvieto sono intervenuti sul posto per soccorrerlo, ma non c'è stato nulla da fare.