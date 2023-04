Umbria, inseguimento far west in pieno centro e poi in autostrada: caccia alla banda di ladri

Banda di ladri smascherata nei giorni scorsi a Orvieto. Un'auto sospetta viene segnalata alla pattuglia di servizio dell'Arma come possibile mezzo utilizzato per alcuni alcuni furti in abitazioni avvenuti sul territorio. Una volta avvicinata la macchina per controllare le persone al suo interno, i ladri iniziano un inseguimento con i militari in pieno centro abitato.

Dopo aver forzato l'ingresso in autostrada, immediata la segnalazione dei carabinieri alla polizia stradale. La collaborazione tra i due reparti ha consentito di rallentare la marcia dell’auto ma le persone a bordo, una volta messi alle strette, sono scesi dall'abitacolo dandosi alla fuga a piedi nei terreni limitrofi al tratto autostradale dell'A1.

Il veicolo utilizzato dai malviventi è stato sequestrato e al suo interno sono stati rinvenuti numerosi attrezzi atti allo scasso. È stato poi accertato come il mezzo utilizzato fosse stato rubato nei mesi precedenti e, di conseguenza, utilizzato per la commissione di vari reati sul territorio. Le indagini sono tutt’ora in corso.