Umbria, si schianta contro gli alberi e una cabina del gas: tasso alcolemico di 3.6

Ubriaco alla guida finisce per sbattere contro una cabina del gas. È successo a Orvieto, terzo episodio di natura penale accaduto negli ultimi giorni dopo i due inseguimenti che hanno riguardato una banda di ladri smascherata e un soggetto andato a sbattere contro la 'gazzella' dei carabinieri.

In questo frangente il soggetto alla guida, nella zona di Orvieto, in maniera autonoma è andato a sbattere contro alcuni alberi sul lato destro della carreggiata finendo per colpire nell'impatto anche una cabina del gas.

A seguito degli accertamenti svolti al Pronto Soccorso, venendo sottoposto a esami ematici per la rilevazione del tasso alcolemico, il soggetto 'otteneva' un risultato di 3,60 G/L, venendo quindi denunciato a piede libero. Ritirata, inoltre, la patente di guida e il veicolo sottoposto a sequestro.