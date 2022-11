Pestato a sangue in mezzo alla strada, c’è un ricercato: la ricostruzione dell’omicidio

Quando i carabinieri di Terni sono arrivati sul posto, a terra c’era un uomo senza vita, un ferito e un automobilista. Da qui, è stato possibile rimettere a posto le tessere e cominciare a delineare i contorni del pestaggio che in via Romagna a Borgo Bovio, si è trasformato in omicidio.

Le indagini sono coordinate dal pm Barbara Mazzullo e fino ad ora avrebbero permesso di capire che i fatti sono scaturiti da un investimento. A causarlo un ternano alla guida che avrebbe travolto un nord africano che stava andando in bicicletta. La vittima dello scontro avrebbe cominciato ad avanzare una richiesta di risarcimento all’automobilista, che però non voleva saperne di tirare fuori i soldi. Da qui la lite a cui poi si sarebbero aggiunti il quarantenne poi trovato morto e almeno un’altra persona, che avrebbe preso le parti del ciclista investito e che si sarebbe scagliato con calci e pugni contro il quarantenne invece intervenuto a sostegno dell’automobilista.

C’è dunque un ricercato che potrebbe essere il responsabile del pestaggio. I sospetti potrebbero trovare conferma nella visione dei filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona oltre che dalle testimonianze raccolte dagli investigatori.