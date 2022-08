Sanità in Umbria, l'Umbria finanzia la specialistica di 14 medici per rafforzare i reparti: contratto blindato per non perderli

Oltre al numero stabilito dal Ministero della Salute, l'assessorato alla sanità dell'Umbria finanzierà 14 contratti aggiuntivi da destinare alle Scuole di Specializzazione in area medica dell’Università degli Studi di Perugia che opereranno nei nostri ospedali per formarsi e ottenere una specializzazione sanitaria.

Le risorse stanziate è garantita la copertura di tutta la durata dei contratti finanziati quindi per le specializzazioni di 4 anni la cifra è di 102 mila 200 euro e per quelle di 5 anni è pari a 128 mila. I 14 specialisti da formare sono stati scelti per settori chiave, carenti di personale, o per quelli dove si ricorre maggiormene a causa di patologie molto diffuse. Ecco la scelta: Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore (n. 1 posto), Chirurgia generale (n. 1 posto), Dermatologia e venereologia (n. 1 posto), Geriatria (n. 1 posto), Malattie dell’apparato cardiovascolare (n. 1 posto), Medicina interna (n. 1 posto), Neurologia (n. 1 posto), Oftalmologia (n. 1 posto), Oncologia medica (n. 1 posto), Ortopedia e traumatologia (n. 1 posto), Pediatria (n. 1 posto), Psichiatria (n. 1 posto), Radiodiagnostica (n. 1 posto), Urologia (n.1 posto).

La Regione si è voluta anche tutelare finanziando i loro studi: "Al fine di favorire la permanenza dei professionisti in formazione nelle strutture del Sistema sanitario regionale è stabilito che siano predisposte apposite clausole al contratto di formazione specialistica che il medico specializzando assegnatario di posto aggiuntivo regionale deve sottoscrivere". Un accorgimento particolare per via del mercato in ambito sanitario che non favorisce certamente le piccole regioni.