Contagi fuori controllo, cambia di nuovo tutto su quarantene e test per positivi e soggetti rimasti a contatto con contagiati

Il Commissario regionale per l’emergenza coronavirus, Massimo D’Angelo, ha emanato nuove disposizioni per il contenimento della circolazione virale e della difesa delle categorie più deboli come anziani e soggetti con patologie gravi. Il tutto recependo le indicazioni nazionali del Ministero.

Positivi al virus: ì soggetti risultati positivi al Covid, sia all’esito del tampone molecolare o del test antigenico dovranno rimanere in isolamento contumaciale almeno per 10 giorni, di cui gli ultimi 3 senza sintomi, ed avere un test molecolare negativo effettuato alla scadenza dell’isolamento stesso. Nel caso in cui quest’ultimo tampone risultasse positivo l’isolamento proseguirà per ulteriori 7 giorni al termine dei quali seguirà ulteriore tampone.

Contatti di positivo: se il soggetto venuto a contatto con un positivo è vaccinato con ciclo completo da almeno 14 giorni dovrà: rimanere in quarantena per 7 giorni, al termine dei quali dovrà risultare negativo a un tampone molecolare o un test antigenico.

Oppure dovrà rimanere in isolamento per 14 giorni al termine dei quali potrà uscire dall’isolamento senza l’esecuzione di un test diagnostico.

Se il soggetto venuto a contatto con un positivo non è vaccinato con ciclo completo, dovrà rimanere in quarantena per 10 giorni al termine dei quali dovrà avere un tampone molecolare o test antigenico con risultato negativo.