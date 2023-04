Umbria, non si ferma all'alt e si schianta contro una 'gazzella' dei carabinieri

Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento di una vettura di servizio sono i reati contestati dai carabinieri di Orvieto a un soggetto protagonista di una rocambolesca fuga.

Dopo l'alt dei carabinieri inizia una precipitosa fuga nella zona tra Porano e Orvieto. L’inseguimento dura alcuni minuti sino a quando un ulteriore pattuglia dell’Arma, del comando stazione di Baschi, ne arrestava la corsa. In tale frangente, però, uno dei militari, nel frattempo sceso dalla propria autovettura per intimare l’alt al soggetto, si vede costretto a scavalcare il guardrail per evitare un potenziale impatto con la vettura.

Il conducente, a quel punto, inizia una manovra in retromarcia finendo per sbattere contro una vettura dell'Arma posizionata alle sue spalle. Terminata la fuga il soggetto è stato condotto in caserma e denunciato a piede libero.