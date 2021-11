Umbria, night club “fuorilegge”, scatta il blitz dei carabinieri: maximulta e attività chiusa

Ragazze straniere in sala senza regolare permesso di soggiorno e lavoratori privi del contratto. Sono le irregolarità riscontrate dai carabinieri di Stroncone assieme al personale dell’ispettorato del lavoro dell’Arma in seguito ad un controllo effettuato nella notte a cavallo fra il 31 ottobre e il primo novembre in un locale notturno della provincia di Terni.

Il gestore del night club, un romano di 78 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero alla procura della Repubblica. In particolare, gli accertamenti hanno permesso di scoprire che nel locale erano state ammesse al lavoro - come figuranti di sala - tre giovani ragazze straniere con età compresa tra i 21 e i 25 anni, prive del permesso di soggiorno. Inoltre, 6 lavoratori su 12 privi erano privi di un regolare contratto di lavoro.

Oltre alla denuncia, è stata perciò disposta la sospensione dell’attività e sono state elevate sanzioni di natura penale (ammenda) pari a15mila e sanzioni amministrative per 30mila.

Le cittadine extracomunitarie dovranno infine presentarsi presso la questura di Terni per regolarizzare la loro posizione sul territorio italiano.