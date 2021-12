Temporali e neve: allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria

Allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria per la giornata del 9 dicembre. Allerta gialla per rischio temporali e rischio neve, pubblicata sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Giovedì 9 dicembre, secondo le previsioni della Protezione Civile, "nuvolosità irregolare con precipitazioni a carattere sparso e intermittente; nevicate oltre i 500-700 metri di quota. Venti: deboli occidentali o sud occidentali. Temperature: in calo".

Venerdì 10 dicembre "nubi in nuovo aumento fino a cielo coperto; nel pomeriggio e in serata precipitazioni diffuse, nevose oltre 500 metri; non si escludono nevicate anche a quote inferiori. Venti: deboli meridionali. Temperature: in calo sia le massime che le minime; gelate diffuse al mattino".