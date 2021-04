Maltempo, neve e vento forte lungo l'appennino umbro-marchigiano: temperature a picco per 48 ore

Previste nevica anche per la giornata domani. Rischio gelo in tutta la regione. Le previsioni di Umbria Meteo per i prossimi gioni

Lungo tutto l'appennino umbro-marchigiano, dalle 16 di oggi, c'è stato un forte calo termico a causa di venti freddi molto intensi. Nel pomeriggio di oggi ha iniziato prima a nevicare a quote collinari intorno ai 700 metri, poi i fiocchi sono scesi tra i 400-500 metri di altezza. Nevica copiosamente in Altotevere, Alto Chiascio (in particolare nel gualdese), mentre temperali si registrano sulla montagna di Foligno e Valnerina. Non ci sono al momento accumuli e problemi sulle strade, ma si teme il formarsi del ghiaccio e la caduta di alberi a causa delle forti raffiche di vento. La temperatura oscilla intorno tra i 2 e gli zero gradi nelle aree più colpite dal maltempo, nelle prossime ore il termometro continuerà a scendere.

Secondo le previsioni di Umbria Meteo "la giornata di mercoledì 7 aprile inizierà con delle gelate e cielo tra il poco nuvoloso o nuvoloso, nubi in aumento nel corso della mattinata con qualche addensamento durante le ore centrali del giorno lungo l’Appennino dove saranno possibili isolate, brevi precipitazioni, nevose fin sui 500/700 metri di quota, venti freddi settentrionali. In serata ampi rasserenamenti in avanzamento da nord e venti in attenuazione. Giovedì 8 aprile un promontorio di alta pressione garantirà temporaneamente cielo sereno o poco nuvoloso un po’ su tutta l’Italia ma con gelate mattutine nelle valli, soprattutto interne, della nostra penisola, specie al centro nord".