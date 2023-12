Umbria, perseguita una donna: arrestato

Perseguita una donna, non dandole pace tra baci tentati, chiamate e messaggi continui. I carabinieri di Narni hanno tratto in arresto un uomo 68enne, pluripregiudicato, condannato in via definitiva alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per atti persecutori e danneggiamento.

I fatti risalgono a cavallo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 nei confronti di una donna 51enne, che nonostante il rifiuto l’uomo aveva cercato di baciare, perseguitandola con molteplici chiamate e messaggi nonché appostandosi più volte nei pressi del luogo di lavoro e dell’abitazione, arrivando a danneggiare anche il cancello d’ingresso.

Per il 68enne sono scattati gli arresti domiciliari.