Umbria, Andrea muore a 31 anni: città in lutto

Una tragedia che ha scosso la città di Terni in questa calda domenica di maggio. Andrea Zucchini, un giovane di soli 31 anni, ha infatti perso la vita nella serata di sabato 25 maggio a causa di un malore. Il ragazzo era il compagno di Valentina Biscetti, figlia di Fabio, noto professionista e uomo politico cittadino.

La notizia della improvvisa scomparsa di Andrea sta facendo il giro della città, destando profondo cordoglio non solo in coloro che lo conoscevano, ma in tutta la comunità. Tantissimi i messaggi che arrivano anche dal mondo del tifo rossoverde, essendo Fabio da sempre un grandissimo sostenitore delle Fere. Tra i tanti messaggi c’è quello del presidente della Ternana Calcio, Nicola Guida. “Il presidente e la società, in ogni sua componente - si legge nel messaggio - si stringono con affetto all’amico e responsabile dei rapporti con le istituzioni del centro di coordinamento della Ternana, Fabio Biscetti, che ieri, improvvisamente, ha perduto il compagno della figlia Valentina, Andrea. Da parte di tutti noi, le più sentite condoglianze a Fabio, alla figlia Valentina e tutta la famiglia Biscetti”.

Un messaggio anche da parte di Fabio Moscatelli, delegato provinciale del Coni Terni: "A titolo personale e a nome del Coni Terni - scrive Moscatelli - porgo a Valentina, all'amico Fabio Biscetti e alla famiglia, le più sentite condoglianze per la dolorosa perdita del loro Andrea".