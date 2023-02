La Camera del Lavoro di Perugia, la Flc Cgil dell’Umbria e la Cgil dell’Umbria hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Serena Abbozzo Di Carlo, valente e prestigiosa docente e ricercatrice di psicologia all’Università degli studi di Perugia, e dirigente sindacale di primo piano sia nello Snur Cgil, il sindacato di Università e Ricerca (poi confluito nella Flc Cgil), sia nella segreteria confederale della Camera del Lavoro di Perugia. "Serena è stata un esempio di impegno, nel lavoro come nel sindacato, per la giustizia sociale, l’interculturalità e la solidarietà. Alla sua famiglia, agli amici e ai compagni che l’hanno conosciuta e amata va l’abbraccio di tutta l’organizzazione": hanno ribadito dal sindacato Cgil

Cgil e Unipg in lutto per la morte della professoressa Abbozzo di Carlo. "In prima linea per la giustizia sociale"