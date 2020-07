L'escursione finisce male: ferito recuperato in una falesia dagli operatori del Sasu

Domenica di lavoro quella di oggi (26 luglio) per gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (Sasu), entrati in azione verso le 12.30 - dopo essere stati allertati dalla Centrale Unica Regionale del 118 (Cur) - per soccorrere un escursionista infortunatosi un una falesia sul sentiero che sale verso l’Eremo di Pale, nel folignate.

Un intervento particolarmente complicato che ha visto accorre sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e diverse squadre del Sasu provenienti da Perugia, Foligno, Spoleto e Terni, composte da tecnici e operatori. Il paziente è stato prima visitato dai sanitari che hanno verificato le condizioni e poi è stato posizionato sulla speciale barella portantina in dotazione al Sasu, con cui è stato trasportato dai soccorritori mediante l’utilizzo di tecniche alpinistiche fino all’ambulanza che lo ha condotto all’ospedale di Foligno.